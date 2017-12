Prohlédněte si herečku z Panství Downton nahoře bez. Obrázky jsou to ovšem mrazivé

V novém seriálu Godless předvede Michelle Dockery svá ňadra. Profimedia.cz

Na svědomí ho mají producenti Steven Soderbergh a Scott Frank, který rozsáhlou sedmidílnou ságu o lásce, ztrátě, pomstě a následném vykoupení zároveň režíroval. Děj se točí kolem malé těžební osady La Belle, která je spravována převážně ženami. Zatímco většina jejich mužů zemřela při hromadném neštěstí, městečko stále někdo ohrožuje. Ať už jsou to různí psanci nebo třeba bezcitní průmyslníci, se ženami, které jsou odhodlány místo stůj co stůj uchránit, to rozhodně nemají zas až tak jednoduché.

A právě ze zmíněného dílka vám dnes přinášíme malou ochutnávku v podobě Netflixem uvolněných fotografií do pasu obnažené britské herečky, zpěvačky a zapálené jazzmanky Michelle Dockery (35), kterou si mnozí z vás jistě vybaví z její role Lady Mary Crawleyové ve slavném seriálu Panství Downton. Kdo však čekal obrázky vyzařující nějakým erotickým nábojem, ten bude patrně zklamán. ■