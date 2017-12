Přísnost sama! Anně Slováčkové dávali Patrasová se Slováčkem i na zadek. Za co dostala největší sekec?

Anna Slováčková Super.cz

„Jako malá jsem byla klidnější holčička. Měla jsem svůj vnitřní svět, který mám pořád. Odmalinka jsem pařmenka fakt nebyla,“ začala naše povídání na akci Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou pro děti z dětských domovů

Když jsme se jí zeptali, jestli jí někdy otec saxofonista naplácal, přitakala.

„Máma i táta. Rodiče byli přísnější. Když mi bylo asi šest nebo sedm let, hrála jsem si u omítky na baráku, a to byl strašný hukot. Kamínkem jsem si kreslila a nějak mi nedošlo, že to poškodí omítku. Pak přišel táta a byl sekec mazec,“ řekla Super.cz Anička.

„V pubertě jsem byla možná ještě víc ve vnitřním světě než coby dítě. S rodiči jsem ale vyšla vždy nějak hezky. Ale průšvihů jsem několik měla. Rodiče byli docela přísní. Když jsem třeba spala u nejlepší kamarádky, šly jsme si koupit do večerky pití. Bylo to kolem deváté večer, bohužel jsem u ní nechala telefon. Zrovna volala máma, byla strašně na nervy. Nakonec pro mě přijela, vyčetla mi, že jsem strašně nezodpovědná, bylo to strašně husté,“ vzpomíná Anička.

Na akci plné pohybu jsme se nemohli vyhnout otázce, jestli kromě spalování kalorií při práci zvládá i nějakou jinou pohybovou aktivitu.

„Do posilovny chodím hodně často. Můj trenér Vítek Chaloupka je i dietolog, takže spolu řešíme hodně věcí. Pohyb i stravu. Čím víc jsem v divadle, tím víc musím makat, abych to udýchala,“ dodala Slováčková. ■