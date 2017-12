Návrat zašlé slávy? Poslední videoklip Ztraceného vyšvihl zase mezi elitu

Marek Ztracený o neuvěřitelném úspěchu posledního klipu Super.cz

„Je to podobné jako v době Ztrácíš, ke které teď mimochodem budeme mít výroční koncert, bude to totiž deset let. Léto 95 je asi jeden ze zásadnějších songů. A to přesto, že když jsem to složil, říkal jsem si, že je to jen taková veselá písnička. Ale to člověk nikdy nepozná, co bude mít úspěch,“ přiznává Marek.

„Nevím, jestli je to tím, že v klipu vystupují takové skvělé osobnosti jako Karel Gott nebo Jiří Bartoška, ale lidé na to začínají reagovat podobně jako na Ztrácíš,“ říká Ztracený.

Jestli to přinese zvýšený zájem fanoušků i v podobě dříve vyprodanějších koncertů, to se prý ukáže s odstupem času. Nejdřív asi za rok.

„Máme plný kalendář na rok 2018, už řešíme i rok 2019. Tohle ale spíš řeší management. Pro mě je podstatné, že to baví lidi. Jsem z počtu zhlédnutí celý paf, ale na prachy nekoukám,“ dodal skromně zpěvák. ■