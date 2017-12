Touží být úspěšná jako Cara: Modelka, která zazářila v prádélku VS, chce být filmovou hvězdou

Kelly Gale na VS Fashion Show v Šanghaji Profimedia.cz

Čím dál častěji se stává, že modelky, ať jsou sebeúspěšnější, nejsou se svou kariérou spokojené. Nenaplňuje je tak, jak si představovaly. Odvětvím, do kterého často nasměřují své kroky, je herectví. Věnovat by se mu chtěla i Kelly Gale.

Její jméno možná neznáte, jedná se však o úspěšnou modelku ze stáje Victoria´s Secret, která se letos už poněkolikáté představila na nejsledovanější přehlídce spodního prádla. Ani o zakázky jiných značek nemá nouzi, přesto se svěřila, že v New Yorku začala brát lekce herectví a jednou by se ráda stala filmovou herečkou.

Vzorem Kelly je Cara Delevingne (25), rovněž někdejší andílek VS, jejímž posledním filmem je Valerian a město tisíce planet. Za sebou jich má asi desítku včetně Sebevražedného oddílu. „Herectví je něco, co jsem chtěla dělat celý svůj život... Dělá mě to velmi šťastnou,“ uvedla Cara. ■