Znáte novou tvář kampaně zavedené módní značky? Je to úspěšná zpěvačka a herečka. Přesto žije ve stínu své slavnější sestry

Není to sice její hlavní zdroj příjmů, ale občas si na modelku tak trochu zahraje. Ona taková kampaň pro módní ikonu Calvina Kleina není vůbec k zahození a nějaká ta kačka ze smlouvy s oděvním koncernem, který prodává do celého světa, taky vypadne.

Solange je ale velmi nadanou a téměř všestrannou umělkyní s přesahy do různých oborů. Má krásný hlas, písničky si sama píše a hudbu skládá i pro jiné interprety. A nejenže ji skládá. Ráda ji i mixuje a jde jí to na jedničku, takže si ji rádi zvou jako dýdžejku. K hudbě patří tanec a ano, ta dáma je i dobrou tanečnicí.

Teď si řeknete, ještě by mohla být herečkou nebo rovnou třeba pilotkou dopravního letadla. S tou pilotkou si tak jistí nejsme... Každopádně herečkou rozhodně je. Sice to nejsou žádné megahity, většinou jde o televizní tvorbu a seriály, ale pokud to spočítáme po jednotlivých titulech, zahrála si už v jedenácti. A jeden film v roce 2008 dokonce sama produkovala.

Takhle to s vámi totiž dopadne, když jste multižánrově nadaní, přesto ale máte dost zásadní hendikep. A tím je život ve stínu starší sestry, která je sice jenom zpěvačkou, ale zároveň globální superhvězdou. A tou Beyoncé (36) bezesporu je. Navíc patří dlouhodobě mezi zpěvačky s největšími příjmy na světě. A když se navíc provdá za momentálně asi nejbohatšího rapera Ameriky (Jay-Z), je vymalováno. To už není stín. To už je téměř tma. Ale tak už je někdy osud zlomyslný.

