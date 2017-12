Dlouhonohá, ale hlavně natěšená a zjevně otužilá Gwen Stefani zmátla Amíky. Ti s ní Den díkůvzdání oslavili o dva dny dřív

Den díkůvzdání je v USA vždy čtvrtý listopadový čtvrtek, ale Gwen už to asi nemohla vydržet. Profimedia.cz

Sejde se celá rodina, nacpou se krocanem s nádivkou, dají si dýňový koláč a vyrazí buď na americký fotbal, do slavnostního průvodu nebo jako v tomto případě na estrádu, kde hraje hudba a tančí děvčata a zpívá...

Počkejte! Ale není to tam v té ultrakrátké sukni... Vážně! Je to ona. Svátečního času nedočkavě využila i ikonická blondýnka, zpěvačka Gwen Stefani (48), která v newyorském Bryant Parku rozjela svoji show věnovanou právě tomuto svátku a navrch přidala vánoční písně.

Hezky zpívá, dobře se to poslouchá, a ještě lépe se na ni zpod pódia dívá. Vždyť má na sobě krásné ultrakrátké minišatičky, a ten pohled jednoho v té zimě zahřeje u srdéčka, že?

Inu, každému, co jeho jest. My pod tím pódiem nebyli, tak musíme alespoň uznat, že nohy má vážně prvotřídní. A to je bývalá tvář rockové kapely No Doubt hned trojnásobnou maminou. ■