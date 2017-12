Jako vejce vejci. Bývalá porotkyně SuperStar dokonale napodobila svou mnohem slavnější kolegyni

Klára Vytisková jako Madonna Foto: Kalendář Proměny 2018 Petr Kurečka

V letošním kalendáři, jehož prodej opět putuje ve prospěch Nadace Archa Chantal, se Jana Plodková vžila do Björk, Eva Holubová se proměnila do Eltona Johna, Jaroslav Plesl se představil jako Cher a například Klára Vytisková (32) si osvojila podobu popové královny Madonny (59). „Jako Madona jsem se začala cítit asi ve chvíli, když mi maskérka namalovala čáru mezi předními zuby,” popisuje svou metamorfózu ve slavnější kolegyni česká umělkyně. „Mimo to, že to byla po všech stránkách příjemná spolupráce a focení jsem si fakt užila, je to kalendář s tradicí a pomáhá dobrým věcem,” říká Klára Vytisková, která kvůli nemoci bohužel chyběla na křtu kalendáře.

Během večera se kalendáře prodávaly a zároveň i dražily. Celková vydražená částka za povedené fotografie autora projektu a fotografa v jedné osobě Petra Kurečky činila krásných 430 tisíc korun, z čehož měli všichni přítomní obrovskou radost. ■