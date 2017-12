Nejlepší ze všech odehraných rolí. Herec ze seriálu Svět pod hlavou si užívá životní úlohu tatínka

Václav Neužil je hrdým tatínkem. Super.cz

Jsou to dva měsíce, co Václav Neužil začal hrát roli ze všech nejmilejší, roli tatínka. Jeho manželka Lenka Neužil Stárková totiž v září přivedla na svět jejich syna Vincenta. „Asi budu říkat to stejné, co říkaly milióny lidí přede mnou. Je to něco nepopsatelného a krásného,” komentoval aktuální stav Neužil na křtu kalendáře Proměny, který podporuje nadaci Archa Chantal herečky Chantal Poullain.