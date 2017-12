Po krvácení hlasivek musela Shakira (40) zrušit evropské turné a přišla o milióny. Ani teď rozhodně není v pohodě

Shakira stále není ve své kůži. Každý den za ní docházejí zdravotníci. Foto: Super.cz/Profimedia

Je to asi to nejhorší, co se jí jako zpěvačce mohlo přihodit. A ještě ke všemu krutě načasované. V momentě, kdy měla španělsky zpívající Kolumbijka Shakira vyrazit na téměř vyprodané turné po Evropě, vyděsila se k smrti.