Má snad v těle tasemnici? Laďka Něrgešová se pochlubila figurou snů. Opravdu má za sebou už dva porody?

Laďka Něrgešová Super.cz

Po přivedení druhého potomka na svět před rokem a pěti měsíci měla třicet těhotenských kil navíc , dnes ale moderátorka Laďka Něrgešová (41) vypadá tak luxusně, jako by shodila nejen je, ale i pár dalších k tomu. Pusťte si náš rozhovor ve videu a také si přečtěte, co nám řekla!

„Vážím skoro úplně na gram stejně tolik, kolik jsem vážila před porodem. Poznám to podle oblečení a váhy, takže nekecám. Jinak jsem pro to nic speciálního nedělala,“ dušuje se Laďka.

Za shození kilogramů ale prý nemůže jen péče o děti.

„Je to trošku fofr. Prostě se to tak sešlo, že aniž bych se o to nějakým významnějším způsobem přičinila, šlo to dolů. Uf! Ve dvaačtyřiceti? Klika!“ oddechla si energická moderátorka.

Už dávno má jasno v tom, že třetí těhotenství nehrozí. „V únoru mi bude těch 42, takže ptát se mě na třetí dítě je úplně bizarní. Chtěla jsem dvě děti, mám je, takže je to v pořádku. Jsem úplně saturovaná,“ přidala Něrgešová.

Byla jedním z hvězdných hostů charitativní akce Hanky Kynychové Hejbejte se a zpívejte pro děti z dětských domovů. Jako desítky dalších známých tváří se rozhodla podpořit tuhle událost, jež už pojedenácté pomáhá nasměrovat prcky se zhoršenou startovní čárou do života na tu správnou cestu.

Sama prý jako prcek průšvihářka nebyla. „Zhoršuje se to spíš se stářím. Temperamentní jsem ale byla. Mám takový pocit, že s Medou si to, co jsem dávala rodičům, vyžeru do poslední kapky. Maminka se tomu, co dostávám od Medunky, směje, že to zná a že to bude dobrý,“ dodala nesmírně energická moderátorka. ■