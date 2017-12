Většinu zaplatila sama, poslední proceduru jí už daroval „sponzor“. Finská Barbie dokončila svoji proměnu ve známou hračku

Amanda Ahola (21) Foto: Super.cz/Profimedia

Nicméně základní cíl si nyní splnila. To, co si před lety naplánovala a tvrdě za tím šla, má za sebou. Jejím snem bylo co nejvíce se podobou přiblížit svému idolu, panence Barbie.

Rádoby modelka, která se živí hlavně prací před webkamerou, utratila za tuto bizarní proměnu k dnešnímu dni kolem 485 tisíc korun. Transformace ve známou hračku zahrnovala trojí zvětšení prsů, operaci nosu a nosní přepážky, výplň rtů a nepočítaně botoxových injekcí.

„Mým cílem bylo a je co nejvíc se podobat tomu kousku plastu. Barbie má skutečně blízko k dokonalosti a té se chci přiblížit i já, jak jen mohu,“ vypráví zaujatě a člověku začíná být pro věc zapálené dívky pomalu líto. „Když mě lidé nazývají umělou nebo Barbie, tak se skutečně cítím šťastná.“

V cestě za tímto bludem, který ji pouze mrzačí, vystřídala už celou řadu zaměstnání. Nakonec zakotvila v online chatu. Web jí také přihrál mecenáše. Muž, který jí podporu nabídl, si ji našel na Instagramu a prý za to nic nechtěl. „Zeptal se mě, jestli je něco, co bych si přála, tak jsem mu řekla, že bych chtěla větší kozy. Nikdy jsem se s ním neviděla. Jen jsme spolu telefonovali,“ líčí Amanda a je smutná, že se nápad se sponzoringem nelíbí jejímu partnerovi. „Je přeci zřejmé, že pokud chce někdo zaplatit mé účty nebo operace, a nevadí mu, že se mnou nemá fyzický vztah, pak je to v pořádku. Můj přítel ho ale nemá rád...,“ zůstává Amanda rozpačitá. ■