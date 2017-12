Pro štíhlou a pevnou postavu udělala všechno, co šlo. Co říkáte na výsledek?

Romee Strijd Profimedia.cz

Modelky vybrané na nejslavnější přehlídku spodního prádla mají velmi štíhlé postavy konstantně, všechny ale před samotnou show najedou na ještě přísnější režim než obvykle a pilují, co se dá. Co se stravy týče, i cvičení. „Chtěla bych zkusit být vegankou, protože myslím, že je to další level. Ale teď se snažím jíst to, po čem budu vypadat co nejlépe, protože Victoria Secret Show se blíží. Vím, že to možná není to nejlepší, ale na to se zaměřím až po VS show,“ přiznala v jednom ze svých vlogů.

Může začít, přehlídka je úspěšně za ní. Byla jednou z jejích největších hvězd. Vynesla body s černými křídly a bez úhony zvládla i model, jehož součástí byla dlouhá vlečka. Na tu v kombinaci s vysokými podpatky doplatila její kolegyně Ming Xi, která se na pódiu skácela k zemi. ■