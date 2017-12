Zima se blíží? Nevadí, myslete na příští prázdniny a vyberte si letní dovolenou za skvělé ceny už letos

Za skvělým jídlem do Itálie

Dovolená v Itálii, to jsou těstoviny, pizza, skvělé víno a domácí atmosféra. Moře je teplé, na horách na vás čekají prázdné ferratové stezky, města plná historických památek jsou připravena i na ty nejnáročnější turistické požadavky. Podívejte se do Říma, romantických Benátek, renesanční Florencie nebo Neapole. Zavítejte do nejoblíbenějších přímořských destinací na ostrovy Sicílie nebo Sardinie. Každá část Itálie má své kouzlo a díky pohostinnosti místních si svou dovolenou užijete na 100 %. Navíc to do Itálie není daleko, takže pokud zrovna nemusíte létání, dostanete se tam i po vlastní ose. Ať už pojedete jakkoliv, ubytování určitě vybírejte na portálu dovolena.cz.