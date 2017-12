To byste do ní neřekli! Moderátorka s výrazným líčením a rudou hřívou běhá ve volném čase maratony

Lenka Vacvalová Super.cz

Moderátorka a modelka Lenka Vacvalová (28) je na akcích vždy perfektně upravená, má dokonalé líčení. Málokdo by do ní řekl, že je nadšenou běžkyní a bez make-upu běhá dlouhé hodiny. Za pár dní se chystá běžet maraton.

"Rok aktivně běhám a za pár dní mě čeká 42 kilometrů. Běžela jsem i víc. Do padesátky vím, že to dám. Víc zatím netuším," řekla Super.cz Lenka.

"Běhám každý den, v tréninku jsem naposledy běžela čtyřicet kilometrů. Běžela jsem to sama, a to jsem se trošku nudila. Čtyři hodiny už je dost. Přemýšlíš nad vším možným, pak už není nad čím, mluvíš sama se sebou," vysvětluje s tím, že zatím velké problémy s fyzičkou neměla. "Nebudu říkat, že to je na pohodu. Ale že bych při tom umírala, to ne," vysvětluje.

Běhat začínala kvůli postavě. Chytlo ji to tak, že se dokonce chystá příští rok běžet i ultramaraton, tedy 100 kilometrů. "Na začátku jsem chtěla udělat něco s postavou. Hrozně mě to nebavilo. Nikdy jsem neběhala. Pak přišel moment, kdy jsem se do toho zbláznila. Běhám kopce. Běžela jsem osm hodin v Krkonoších," říká.

"Mám vyhlídnutý ultramaraton, ale nesmí se to dozvědět moje máma. Je to stokilometrový závod. Už je to o hlavě, není to o nohách. Nejsem si jistá, jestli jsem na to už psychicky připravená. Asi jsem trošku blázen. Ale je to droga, závislost, radost," uzavřela na Ostrava Fashion Weekendu, kde točila reportáže pro módní televizi. ■