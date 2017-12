Musí shodit řetězy a okovanou bundu: Rocker z Arakainu, táta čtyř holčiček, zpívá v kostelech

Jan Toužimský Super.cz

To, že Lucie Bílá (51) vystupuje s kapelou Arakain, je známé. Rockera Jana Toužimského si ale znovu vybrala jako partnera na svoje letošní vánoční turné. Co na tohle říkají jeho rockoví fanoušci? Na to, že Honza vystupuje s Luckou, jsou prý už zvyklí, ať už se jedná o koncerty s kapelou anebo ty její.