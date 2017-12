Druhý nejvyšší český zpěvák překvapuje: Ondřej Ruml se obrací k víře a k Bohu, ve vánoční písni zpívá otčenáš

Ondřej Ruml Super.cz

Na rozdíl od něj ale Ondra už v muzikálech nevystupuje a věnuje se pouze svojí autorské tvorbě. "Už mě to nebavilo a měl jsem toho dost. Ale na divadlo jsem úplně nezanevřel. Hraju v činohře Jak je důležité být s Filipem. Hraju takového městského floutka, který je sám se sebou nespokojený a mindráky si léčí tím, že jezdí na venkov a oblbuje tam mladé holky," prozradil nám Ondra, který jinak jezdí svoje koncerty s písněmi z desky Nahubu a také koncertní program s písničkami Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

A když už jezdí po koncertech, také tam oblbuje holky? "Já nechávám mluvit tu muziku za mne a ony se tím oblbujou samy," smál se zpěvák. Důvod k tomu, aby žárlila na jeho fanynky, nemá prý ani Ondrova exotická manželka Doris. "Nikdy na mě nečekaly před vchodem ani nevolaly do okna, nesledují mě, netelefonují. Takže opravdu žádný důvod nemá," ubezpečil nás Ruml.

Protože Ondřej představoval reedici svého prvního alba, které vydal po soutěži X Factor, ale také svůj nový vánoční videoklip, probrali jsme i to, co pro něj Vánoce znamenají. A docela nás překvapil, i když to, že ve vánoční písni zpívá slova otčenáše, leccos napovídalo. "Vánoce pro mne znamenají spočinutí, zastavení se, možná bilancování, co bylo za ten rok dobře a špatně, sdílení radostí s rodinou, přiblížení se k Bohu," vypočítal.

O tom, že by byl tak silně věřící, jsme nevěděli. "Chodím do kostela, začal jsem tam chodit i docela pravidelně. Na mše vyloženě nechodím, ale možná mě to ještě čeká. Nechávám tomu volný průběh, ať mě ta řeka směruje," míní.

Jak tedy stárne, obrací se k víře? "Já jsem vždycky věřil, ale je pravda, že čím jsem starší, tím lehčeji se nechávám dojmout různými událostmi a věcmi, například když vidím nějaký film, kde je nějaká dojemná scéna, tak pláču. A je pravda, že čím jsem starší, tak se také víc obracím k víře," uzavřel Ondřej. ■