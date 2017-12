Perkausová už není k mání skoro rok: Vážný vztah to podle ní ale není!

Eva Perkausová Super.cz

Moderátorka Eva Perkusová (23) přiznala, že má po svém boku muže, ale nenazývá to rozhodně vážným vztahem. A to jsou spolu už řadu měsíců. "Někdo je v mém okolí skoro rok. Užívám si volný čas a randění, nechci se dostat do stadia, že bych měla vážný vztah. Až to bude a budu si jistá, že to bude ten pravý, tak s ním vyjdu na veřejnost. Do té doby ale určitě ne. To pozná člověk časem. Dávám tomu čas," řekla Super.cz Eva.

"Je mi 23 let. Užívám si randění, práci, akce, které mám. Není čas přemýšlet nad nějakým vážným vztahem," vysvětluje.

Nedávno se bohužel Eva dozvěděla, že policisté uvalili vazbu na jejího bývalého partnera Karla Kubu. "Vím o tom, není mi to příjemné, je mi to líto. Není to příjemná situace pro nikoho. Měli jsme spolu bližší vztah, zůstali jsme i dál přátelé. Zaskočilo mě to. Byli jsme v kontaktu, bydlíme od sebe kousek, potkávali jsme se. Tohle nepřeju nikomu. Doufám, že se to co nejdřív vyřeší a vyřeší se to co nejlépe," dodala. ■