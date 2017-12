Vypadá na čtyřicet, ale oslaví už 58. Vánoce: Nestárnoucí Jitka Asterová už by mohla být babičkou

Jitka Asterová Super.cz

S herečkou Jitkou Asterovou (58) jsme se dlouho neviděli, a když jsme se potkali na vernisáži retrospektivní výstavy obrazů Josefa Lady, opět nás mile překvapilo, jak skvěle ve svém věku vypadá. "No, už oslavím s Ladou, tedy jeho obrázkem, 58. Vánoce," smála se nestárnoucí Jitka.

Její dcera Anna Linhartová se v létě vdala, tak nás zajímalo, zda už je Jitka připravená na to, jak bude vnoučatům předčítat příběhy kocoura Mikeše s Ladovými ilustracemi. "Na to připravená rozhodně nejsem a myslím si, že ani dlouho nebudu muset být," míní herečka.

"Anička myslím spěchat nebude a synovi je teprve osmnáct, to mě nestrašte. Roli sebe jako babičky si ještě nechci ani představovat, i když se na ni strašně těším, tak si myslím, že je to ještě daleká budoucnost," domnívá se Asterová. Už ale přesně ví, že se za oslovení "babi" nebude stydět a nutit vnoučata, aby jí říkaly křestním jménem. "Naopak na to budu pyšná," uzavřela. ■