Dva roky ji čeští fanoušci neviděli na módní show: Takhle to sluší Jitce Nováčkové na přehlídkovém mole

Jitka Nováčková Super.cz

Jitka Nováčková (25) se po dvou letech objevila v Česku na přehlídkovém mole. Prozradila, proč ji tuzemští fanoušci tak dlouho neviděli. "Je to neuvěřitelný, ale vážně jsou to už asi dva roky, co jsem tady u nás nepředváděla. Většinou kvůli tomu, že jsme se nedomluvili na podmínkách. Když mám srovnávat nabídky, dávám přednost Německu," řekla Super.cz Jitka, která předváděla na módní show Petry Balvínové na ostravském fashion weekendu.