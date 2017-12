V Libanonu zažila Blanka Matragi už několik válek, ani v dnešní nelehké době by ho neopustila

Blanka Matragi žije v Libanonu osmatřicet let. Foto: archiv B. Matragi

Téměř čtyřicet let je pro Blanku Matragi (64) domovem libanonský Bejrút. V průběhu let zde designérka zažila celou řadu válek, bojů a nepokojů. Aktuálně je je dvoumilionové město zavaleno uprchlíky ze sousední Sýrie. Matragi za tu dobu ani na chvíli neuvažovala o tom, že by svůj druhý domov opustila.