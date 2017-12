Můžete obdivovat jeho bicepsy i pekáč buchet. Neuvěříte, kolik křížků má na hřbetu tenhle černý hřebec

V muzikálu OJ Lynch hraje roli Apolla Creeda. Foto: Muzikál Rocky (4x)

Není to jen tak, že by čeští herci bodovali na zahraničních muzikálových scénách, jak se to podařilo například Janu Křížovi, ale funguje to i obráceně. Například v muzikálu Rocky se v roli Apolla Creeda nově představil britský herec OJ Lynch.

Charismatický Brit je v Praze a na svou roli Apolla Creeda v muzikálu Rocky se v podstatě chystal už v Hamburku, kde trénoval s představitelem Rockyho Janem Křížem, který tam vystupuje v muzikálu Ples upírů.

„S Honzou jsme si hodně sedli a užili jsme si hodně legrace. Pustili jsme se ale i do tréninku. On je ale hodně napřed, protože má tu choreografii již zažitou,“ prozradil Lynch, který není v Rockym žádným nováčkem. Apolla Creeda si zahrál už v Hamburku nebo na Broadwayi. Přesto mu česká verze přijde nejdynamičtější. „Základní rozdíl je v souboji, který je tady mnohem dynamičtější a velkou výzvou je pro mě i obří jeviště, které musíme zaplnit,“ říká Lynch, který je v perfektní formě. A to i přestože mu již bylo padesát let, na což opravdu nevypadá.

„Když je člověk součástí týmu muzikálu Rocky, musí mít dobrou fyzičku. Tentokrát jsem se do toho akorát musel víc opřít, abych splnil tu dynamiku,“ říká představitel Apolla, který nám prozradil svůj tajný recept, jak vypadat o dvacet let mladší, než je realita. „Nekouřím, nepiju, chodím spát v pět odpoledne a spím nepřetržitě stejně jako Michael Jackson v hibernačním stanu. A pak si na obličej každé ráno pět hodin patlám obličej, abych vypadal takhle,“ říká s nadsázkou Lynch.

Na rozdíl od svého předchůdce Simona, který se zamiloval do choreografky Ivany Hannichové, se rozhodně do žádných románků pouštět nebude. „V Hamburku mám snoubenku a osmiměsíční dítě. A poprvé jsem od nich pryč takhle na dlouho. Nikde to neříkejte, ale aspoň se v noci vyspím,“ prozradil Lynch. ■