Sagvan Tofi hraje v padesáti třicátníka a stáří si stále nepřipouští!

Není to takový drsňák a floutek, jak byste si mysleli. I Sagvan Tofi (53) občas něco udělá pro dobrou věc. I když nemá rád focení a pózování, stal se jednou z tváří kalendáře, jehož výtěžek je určen pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. "Nikdy nevíme, co nás v životě potká, a možná budeme jednou závislí na ostatních," míní Sagi.

"Je to skvělá myšlenka a bylo to pohodové focení. Já focení nesnáším, ale tady byli všichni ti lidé, kteří s námi fotili, opravdu v pohodě, ať už ti pacienti anebo ty celebrity nebo sportovci. Bylo to fajn," vzpomínal na křtu kalendáře v Alzheimer Home.

Takže už i Sagvan, který působí jako věčný "kamarád do deště", pomýšlí na stáří a zadní kolečka? "To ještě úplně ne, jsem věčně v zápřahu, a nemám čas přemýšlet o tom, co bude. Soustředím se na to, abych dodělal práci, kterou mám před sebou. Mám ještě malé dítě, které je na mně závislé, tak bych ani na stáří myslet neměl," svěřil.

Ostatně ještě pořád, i když už oslavil padesátiny, jej můžeme vídat v roli třicátníka v jeho muzikálu Děti ráje, který se opět bude hrát v Brně. "Ale v druhé půlce už hraju skoro kmeta a ožralu," smál se Sagi, který pracuje i na pokračování muzikálu, jemuž by dal rád i filmovou podobu. ■