Nejrychlejší focení jejich života: Do kalendáře se krásné modelky fotily v civilu. Jak jim to seklo?

Andrea Bezděková a Andrea Kalousová Super.cz

"Bylo to skvělé, pan Pavlíček, se kterým jsme fotily, byl extrémní pohodář. Byl jako kouzelný dědeček," pochvalovala si Bezděková. "Mně se to taky moc líbilo, akorát to focení byla strašná rychlovka. Přišly jsme a v tom, co jsme měly na sobě, nás vyfotili," dodala Kalousová. "Jen jsme se otočily na podpatku, pan Pavlíček hodil jednu pózu a bylo hotovo," shodly se obě krásky, že to bylo nejrychlejší, ale zároveň jedno z nejpříjemnějších focení jejich kariéry. Ani kafíčko s panem Pavlíčkem si dát nestihly.

Andreu Kalousovou vychovávala babička, vystudovala zdrávku, tak jsme si říkali, že má ke starším nemocným lidem bližíší vztah. Ale že by celodenně o pacienty pečovala, si představit nedokáže. "Dřív jsem si to asi představit dokázala, ale když jsem šla na zdrávce na praxi, tak jsem zjistila, že to pro mne není a asi to nedokážu. Je to poslání a musíte na to mít psychickou sílu," upřímně svěřila. ■