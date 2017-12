Už nechce být jen pošťákem s dárky: Markéta Fialová do pomoci dětem z domovů zapojuje i náctileté dcery

Markéta Fialová pomáhá dětem z dětských domovů. Foto: archiv M. Fialové

„Postupem času, jak jsme tam jezdili častěji, jsme se s dětmi skamarádili, a bylo to, jako jezdit na návštěvu do nějaké velké rodiny. Viděli jsme děti růst, učit se nové věci, probírali jsme s nimi budoucnost a často i trápení, co měly se svou skutečnou rodinou,“ vzpomíná Markéta Fialová, která má své dcery ve věku, kdy se děti z domovů pomalu připravují na odchod a budoucí povolání.

„To, co je pro děti z běžných rodin samozřejmé, že je rodina podrží, povzbudí při neúspěchu, poradí a pomůže, to se jim nedostává. Pokud jejich rodina existuje, často je spíš táhne ke dnu. To je životní start s obrovským handicapem, který zvládne jen málo z nich, a to je smutné,“ říká Markéta, která se rozhodla změnit svoji roli.

„Nejdřív jsem byla jenom takovým pošťákem, který vozil dětem množství dárků. Brzo mi ale došlo, že materiální nouze není to, co tyhle děti trápí. Nedávno jsem dostala nabídku na moderování konference s názvem Jak najdu práci, když jsem z děcáku?, která propojila odpovědné firmy, neziskové organizace i samotné dětské domovy. To je problematika, která mě zajímá, a jsem ráda, že se našlo dost lidí, kterým není lhostejná situace tisícovky dětí, které každoročně v osmnácti letech opouští brány dětských domovů,“ svěřila moderátorka, kterou k moderování konference oslovilo sdružení Mimo domov.

Dcery Alma a Emma znají prostředí dětských domovů od útlého dětství. „Poprvé jsem svoje holky vzala s sebou za dětmi do domova, když starší bylo asi osm a mladší pět. Byly totálně vykulené z toho, jak se ke mně tisknou cizí děti, jak se strkají, kdo mě bude držet za ruku a na ně najednou žádná volná nezbyla. Hodně jsme si o tom pak doma povídaly, jaké to asi je nemít mámu a tátu, byla to pro ně velká lekce. Od té doby se mnou vymetou kdejakou charitativní akci, do které jsem nějak zapojená, je to pro ně už přirozené,“ dodala Markéta. ■