I se svojí pidi výškou byla Petra Svoboda modelkou! Kalhoty na ni ale nemají, zkracuje je nůžkami na papír

Petra Svoboda Super.cz

I při nakupování kalhot musí Petra vše dodatečně řešit. "Nosím strašně ráda džíny. Ale většinou si po nich šlapu, takže zkracuju. Někdy si to nechám decentně založit nebo sama ustřihnu nůžkami. Tady u těch džínů jsem to moc neřešila, ustřihla jsem to a vypárala," řekla Super.cz Svoboda.

Moderátorka je vždy dokonale upravená. "Dost se o sebe starám. Denně mě líčí v televizi, mám na sobě hodně make-upu, takže moje kosmetická rada je, hlavně se dobře odličovat," říká. Doma má kosmetiku za desetitisíce. "Jen přípravky na odlíčení vyjdou na hodně peněz," dodala. ■