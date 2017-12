Všechny ceny popularity jdou stranou. Jejím největším úkolem je naučit syna chodit na nočník

Monika Absolonová o synovi Super.cz

Narozením syna Tadeáše se Monice Absolonové (41) život zcela změnil. Do té doby workoholička přehodnotila svůj žebříček hodnot a začala se soustředit na rodinu. Dnes už populární zpěvačka zase pracuje, ale sama říká, že už nikdy nebude v takovém zápřahu, jako byla v minulosti. „Snažím se to vyvažovat. Mateřství mám moc ráda a je to to nejdůležitější. V létě mám teda dva měsíce prázdnin, ale podzim a zima je na práci zase náročnější,” krčí rameny Monika.