Kulatý zadek této mladé maminky obdivují milióny lidí. A ona jeho vystavováním vydělává spoustu peněz

Tammy Hembrow Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Tammy, jež si na sociálních sítích už vydělala milióny dolarů, se zaměřuje na ženy, které se chtějí po porodu dostat do formy. „Nechci, aby ženy po porodu rezignovaly s tím, že jejich tělo je zničené a už nemůže vypadat jako dříve. Pravdou je, že nejspíš nebude stejné, může být mnohem lepší!“ motivuje maminky napříč celým světem. „Chci ženy naučit, jak mají docílit svých představ, jak používat jídlo jako motor, jak se stát silnější, zdravější a šťastnější verzí sebe samé,“ můžeme se dočíst na jejích webových stránkách. Sama jim jde jako dvojnásobná máma dcery Saskie a syna Wolfa s pevnou postavou skvělým příkladem.

Ve zmíněném žebříčku značky Forza dominují ženy, z 50 nejúspěšnějších (co do počtu sledujících) obsadily 42 pozic. Do nejlepší desítky muže vůbec nepustily. Mezi nejvyšším počtem sledujících a nejvyššími výdělky ale není rovnítko. Podle propočtů značky, která tabulku padesátky ‚nej‘ sestavila, je nejvýdělečnějším fitstagramerem Joe Wicks (21. místo co do počtu followerů). ■