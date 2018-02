Zbláznila se? Tahle zohyzděná panenka s gigantickými ňadry a napíchaným obličejem vyzývá muže, aby kvůli ní opustili manželky

Victoria Wild Profimedia.cz

Blonďatá milovnice plastik utratila v přepočtu skoro 900 tisíc korun za neskutečnou proměnu v lidskou sexuální panenku. Ženaté muže navíc vyzývá, aby opustili své manželky a místo toho uctívali a milovali ji.

Zjevně se ale hodně přepočítala. Nejvíc peněz investovala do zvětšení svých ňader. Obří plastikové míče ale vypadají naprosto odpudivě. Dále si nechala operovat nos a samozřejmě se nechala napíchat botoxem. Jako sličná panenka Barbie ale rozhodně nevypadá.

Victoria by se svým zjevem skvěle zapadla do filmů pro dospělé, ale i tam by s ní nejspíš měli problém. Možná by někoho zaujala jako laciná prostitutka, což ale zjevně není její cíl.

Jestli si však myslí, že při pohledu na její plasticky upravené tělo muži hromadně opustí své manželky, tak zřejmě oplývá nezdravě vysokým sebevědomím. Není divu, že moc zájemců zatím nepřilákala. ■