Tahle provokatérka vyhrála soutěž o nejkrásnější zadeček: Sexy pozadí vystavila na odiv ve žhavé kampani

Erika Canela Profimedia.cz

Brazilská kráska s prostorově výrazným pozadím dostává jednu pracovní nabídku za druhou, což si nadmíru užívá. Naposledy svůj sexy zadeček vystavila na odiv při focení kampaně na novou reality show The Celebrity-Maker.

Erika je na své žensky tvarované křivky patřičně hrdá a dělá všechno proto, aby z titulu Miss BumBum vytěžila co nejvíc. Kráska nedávno vzbudila pozdvižení, když si nad sedacími partiemi nechala vytetovat podobiznu amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož obdivuje.

Pokud by se však se svým pozadím chtěla uchytit zrovna v USA, kde Donald razí ostrou protiimigrační politiku, zřejmě by jí ani vlezlá kérka nepomohla a musela by se hodně snažit, aby za velkou louží dostala aspoň malou brigádu. ■