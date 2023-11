Trapas, nebo žertík Přemka Forejta? Šéfkuchař se v MasterChefovi dostal do úzkých, z pusy mu létaly sprosté nadávky

Přemka Forejta potkaly komplikace. Hvězdní šéfkuchaři Kašpárek a Punčochář šli do kolen.

I v dalším kole reality show se diváci mají na co těšit. Soutěžící MasterChef Česko se i letos dočkali legendárního kola štěstí, které rozhodlo, v jakém čase a s jakým omezením vařili. Vítězný tým venkovní výzvy mezitím odpočíval v bezpečí balkonu, zbylá šestice se svěřila do rukou štěstěny.

Napřed si soutěžící mohli vytočit svůj čas na vaření. A to v rozmezí od patnácti do devadesáti minut. Ten, kdo měl štěstí ve vytáčení času, ale stále neměl vyhráno, protože soutěžící štěstí potřebovali i na druhé kolo, kde si mohli vylosovat buď omezení, nebo také velkou výhodu. Tedy žolíka v podobě pomoci jednoho z porotců na celých deset minut.

Žolíka si vylosovala Petra, která si nechala pomoct od Přemka Forejta (36). „Rozhodla jsem se pro Přemka rovnou na začátek. Potřebovala jsem vykostit křepelku,“ prozradila Petra, která si myslela, že její volba byla správná. Avšak sám šéfkuchař začal před vypršením času lehce panikařit, což Radka Kašpárka i Jana Punčocháře velmi pobavilo.

„Ty vole, teď jsem se vystresoval. Ty vole, jsem to celé rozj*bal. Nemůžu vám oloupat tu cibuli? To by mi šlo líp než tohle,“ postěžoval si Přemek během vykosťování. Avšak Petře se zdálo, že Forejt hraje pouze divadélko pro pobavení. Jaká byla pravda, to zjistí diváci až během vysílání. ■