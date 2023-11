Kráska z Love Islandu prý nemá šanci v modelingu! Ukázala obří tetování, kterého by se ráda zbavila

Paulína Bošková byla jednoznačně jednou z největších koček v Love Islandu. Super.cz

"Mám velká tetování, to ovlivňuje dost. Dělala jsem nějaké reklamy, tak možná tímto směrem bych šla. Pokud to půjde. Ale modeling je problém," řekla Super.cz Paulína.

Kdyby to mohla vzít zpět, nikdy by se takto tetovat nenechala. Šlo prý o mladickou nerozvážnost. "Byla jsem ale hodně mladá. Čekám, kdy vymyslí nějaký super strojek, který vše odstraní, šla bych hned na to," doplnila.

S tím ale nesouhlasí její nový partner, kterého si v reality show našla, Honza Mrkous. "To ještě probereme, já to mám hodně rád. Jsem toho na své polovičce velký fanda," dodal. ■