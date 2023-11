Podzim ve stylu Moniky Bagárové. Jaký bude?

Hledáte talisman, který rozzáří i sychravé dny? Něco, co vám udělá radost a zkrášlí i obyčejný outfit? Pak je tou nejlepší volbou krásný šperk, který se hodí pro každou příležitost. Nechte se inspirovat oblíbenými kousky zpěvačky Moniky Bagárové.

Monika Bagárová šperky ráda dostává, ale stejně tak si je ráda i kupuje. Nosí je každý den, snad kromě sportovních aktivit, přičemž nedá dopustit na jemnost, eleganci a originalitu. Na podzim si vybírá také ty barevnější, jež krásně souzní s okolní atmosférou. A stejné můžete nosit i vy!

Zlato nad zlato

Jestli zlatu něco sluší, pak jsou to diamanty. Tato luxusní kombinace působí speciálně, přesto není křiklavá a nevkusná. Stačí vsadit na náramek ze žlutého zlata, jehož povrch je osázen drobnými diamantovými kamínky, nebo náušnice ve tvaru květů. Stejně dobře ale vypadají i o něco jednodušší šperky, například náramek připomínající starověký Egypt.



Kdo dvakrát nefandí žlutému zlatu, může volit bílé, jež evokuje čistotu a vytříbenost – třeba v podobě náušnic ozvláštněných brilianty a safíry v tlumeně modrých tónech. Nebojte se ani šperků se zirkony, často je od pravých drahokamů vůbec nerozeznáte. Jejich nespornou výhodou je, že jsou o poznání levnější.

Zlatý náramek s diamanty 0,15 ct, zlatý náramek, zlaté náušnice s diamanty 0,10 ct

FOTO: Apart.cz

Barvy v hlavní roli

Jak se listí pomalu barví do všech odstínů zelené, rudé a žluté, můžete tuto náladu vnést i do svého stylu v podobě krásných šperků s polodrahokamy. Zelenou obvykle zastoupí malachit, červenou rubín, žlutou zase citrín. V tomto duchu seženete nejen prsteny a náušnice, ale i přívěsky, jako je například ten s broušeným malachitem, jež působí jako malebná krajina.



Značka Apart ale nenabízí jen vlastní šperky, seženete u ní i další prémiové značky, jako je Artelioni, která při tvorbě sází na hravost a přírodní motivy. Jistě si oblíbíte pozlacený náramek se zirkony a jaspisy nebo další výjimečné kousky Apart.

Pozlacený stříbrný přívěsek s malachitem, zlaté náušnice s krystaly, pozlacený náramek z mosazi se zirkony a jaspisy - nekonečno

FOTO: Apart.cz

