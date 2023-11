Barča z My všichni školou povinní promluvila o hrůzném zážitku z mládí. Děsivá slova o znásilnění

Michaela Kudláčková na archivním snímku z roku 2009 Foto: Milan Malíček, Právo

Michaelu Kudláčkovou si diváci pamatují mimo jiné ze seriálu My všichni školou povinní, kde ztvárnila dívku Barču. V souvislosti s tím, že byl exposlanec Dominik Feri nepravomocně odsouzen za znásilnění a pokus o něj, rozhodla se promluvit o svém třicet let starém děsivém zážitku. Byla totiž také znásilněna. Ale tak jako celá řada jiných žen, o traumatizujícím zážitku mlčela a muž tak nebyl nikdy potrestán.

Ke znásilnění došlo v době, kdy jí bylo pětadvacet let. S kamarádkou se tehdy vracela pěšky z oslavy. „On tam byl taky, když jsme šly domů. Zastavil u nás, jestli nechceme svézt. Nesedla bych si do auta s nikým cizím, ale on nebyl cizí, nebo nám to nepřišlo,“ líčila na sociální síti X Kudláčková.

Muž prý dokonce odvezl její kamarádku domů. Když s ním osaměla, rázem se vše otočilo. „Nejdřív se to snažíš uprosit, nechytáš se, a vlastně mu to trochu dělá dobře, pak si myslíš, že zdrhneš. Po slovech jestli ještě jednou hrábneš na tu kliku, tak ti rozmlátím hlavu tímhle hasákem, jsem usoudila, že bude asi lepší být pět minut znásilněná než celej život mrtvá,“ dodala tehdy už dvojnásobná maminka.

Když přišla domů, manželovi nic neřekla. Muž, který ji znásilnil, jí dokonce začal později vyhrožovat. „Ráno zvonek, otevřu, a koho nevidím! Chtěla jsem rychle zavřít, ale strčil tam nohu. Vlastně mi přišel říct, že ví, kde chodí moje holky do školky. Takže... Žádná policie,“ objasnila důvody, proč se bála cokoliv říct. O znásilnění nakonec manželovi řekla. A ten situaci vyřešil po svém. „Vypátral si ho, přizabil ho, prohodil výlohou, a měl podmínku,“ uzavřela své vyprávění o hrůzném zážitku Kudláčková. ■