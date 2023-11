Vypadlého Richarda Krajča utěšovala po StarDance jeho manželka Karin. Dojemné momenty s rodinou

Karin Krajčo Babinská s dětmi v objetí s Richardem Krajčem. Co říká na jeho konec ve StarDance? Super.cz

Zpěvák tak svůj závěrečný quickstep předvedl před všemi svými blízkými, včetně členy kapely Kryštof, kteří v sobotu v hledišti také nechyběli.

„Možná byli Richard s Dominikou nervóznější, že se nás tady sešlo hodně. Ne vždy se prostě všechno podaří. Já jsem viděla ten tanec už několikrát, protože jsem byla na natáčení medailonku a už tam to tancovali bez chyby,“ řekla Super.cz Krajčo Babinská.

Podle režisérky pravděpodobně lidé neposlali dostatek hlasů. Tanečnímu páru s číslem 10 ale také nepomohlo hodnocení od poroty. Získali celkem 22 bodů a v tabulce se s Ivou Kubelkovou dělili o předposlední místo.

„Je to prostě soutěž. Jediné, co mi je líto, že si Ríša nezatančí další tance, protože mám pocit, že ho to začalo bavit,“ řekla.

Kromě manželky Karin dorazili zpěváka a tátu podpořit i děti Berenika s Richardem. Právě malý Ríša nesl vyřazení tatínka velmi emotivně a vyřazování proplakal.

„Já jsem dětem říkala, aby nebyly smutné, protože teď budeme mít tátu doma minimálně pár dalších týdnů, což je parádní, protože to se nám normálně neděje,“ prozradila režisérka.

„Mně slza neukápla. Já zas tak často nebrečím a asi bych řekla, že nebrečím kvůli zbytečným věcem. Myslím, že není důležité kolikátí vypadnou nebo jak to celé dopadne. Plakat kvůli tomu je fakt zbytečné,“ dodala.

Doma si ale zpěvák pravděpodobně nezatancuje, manželka Karin je podle svých slov „taneční analfabet.“ Smutnit ale Krajčo nemusí, už po prvním díle StarDance dostal i se svou taneční partnerkou nabídku na vystoupení na plese. Taneční boty tak ještě v budoucnu zcela jistě obuje. ■