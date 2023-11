Málo tance, hodně hraní: Byl to náš nejrozpačitější pokus, přiznala Adamczyková, přesto byla ve StarDance nejlepší

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch váleli ve StarDance. Super.cz

K Evě s Jakubem putovala jediná desítka večera, a to od Tatiany Drexler, která navíc už v minulém díle zmínila, že je pro ní Mazůch velkým objevem letošního ročníku.

„Nemůžu na tom najít nic co by se mi nelíbilo. Koukám se na ten příběh a vidím překrásný tanec, kde přechody od kroků ke scénkám jsou doopravdy perfektní. To už je tanec, kdy já nemám potřebu se dívat na techniku. Chtěla bych na vás být zlá, ale nemůžu,“ řekla porotkyně.

Atmosféru hodnocení však obrátil Zdeněk Chlopčík. „Já jsem tam viděl několik nedostatků. To mě trošku mrzelo,“ řekl. „Tanec nádherný, ale Evi, vy jste se tak soustředila, kde máte udělat patu a špičku, že tam byly chvíle, kdy byla místo špičky pata. Bylo to popletené,“ sdělil své pocity z posledního tance večera.

Málo tance, hodně hraní

„Začíná mi trošičku vadit, že je tam málo tance a víc se soustředíte na nějakou scénku a na rekvizity. Byl bych rád, kdybyste jednou přišli na ten parket a zatančili jeden tanec na plné pecky bez těch příkras. Toho tance tam bylo fakt málo,“ dodal Chlopčík.

I přesto ale byla snowboardistka z hodnocení potěšena. „Já jsem byla velmi překvapena. Myslím, že to byl náš nejrozpačitější pokus,“ řekla Super.cz a dodala, že byla nervózní z množství rekvizit, které si pár pro vystoupení připravil.

„Na rovinu, Evka byla skvělá! Já dostal trochu okno,“ přiznal Mazůch. A dodal, že na ně negativně dopadlo, že vystupovali jako poslední. „Byli jsme tuhý,“ dodala Adamczyková.

Jednou z rekvizit bylo i obtisknutí kníru na obličej tanečníka. To se jim na generálce nepovedlo, jak by si představovali. „To je ale dobré znamení, když se něco na generálce nedaří, tak poté je fajn,“ řekl Jakub Mazůch.

„Já jsem si uvědomovala, že tam toho tance nebylo tolik, ale ta píseň nás namotivovala tolik, že jsme si řekli, že tam chceme více příběh,“ řekla snowboardistka, která tančila na hit Love and Marriage. Příští kolo prý bude více taneční.

Krize zažehnána?

U Marka Adamczyka (35) se po minulém díle dostavila v týdnu únava, podle Evy to bylo i kvůli přesunu minulého dílu na neděli, a tedy absence volného dne.

„My si o tom tak popovídáme večer, komu jak se dařilo na tréninku... rádi to sdílíme, třeba i když se jednomu z nás ten trénink nedařil,“ řekla.

O pořádné překvapení se na závěru čtvrtého dílu postaralo vyřazení tanečního páru tvořeného Richardem Krajčem a Dominikou Roškovou. „Všichni jsme smutní,“ přiznali Eva s Jakubem. ■