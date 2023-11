Richard Krajčo měl tušení, že vypadne ze StarDance. Konec v soutěži jeho syn oplakal

Richard Krajčo a Dominika Rošková vypadli nečekaně ze StarDance. Jak reagovali? Super.cz

„Nebylo to pro mě překvapení, cítil jsem, že to takhle bude. Všichni lidé tady fenomenálně tančí, je to neuvěřitelné, nedá se vůbec tipovat, kdo vypadne, může to být vlastně kdokoliv a asi to ani nebude souviset s tím, jestli dobře zatančil nebo ne,“ řekl Super.cz Krajčo. Podobné pocity měla i Dominika Rošková.

„Po generálce jsem si to nemyslela, celý týden nám to velmi šlo, ale po našem výkonu jsem věděla, že konkurence je silná a že to může přijít,“ přiznala. Krajčo byl ze své účasti ve StarDance nadšen, nyní je ale rád, že si odpočine.

„Natrénoval jsem se toho dost a vlastně si trošku oddechnu, ve středu jsme si dali pauzu a spal jsem čtrnáct hodin v kuse, jsem rád, že budu víc s rodinou, že zase budu moct skládat písničky a věnovat se jiným věcem. Ten projekt má nějakou časovou linii, tady pro nás skončil a jak říkala Domča, tady skončit měl, protože se začnou odvíjet úplně jiné příběhy,“ míní.

„Mám hezké pocity, večer jsem si užil, udělal jsem nějakou chybičku, možná se to v tom odrazilo, ale nemyslím si, že je to důvod vypadnutí. Hrozně jsem si užil všechno kolem StarDance, je to nádherný projekt. Musím vzkázat všem, kteří dostali nabídku do StarDance, aby se nerozmýšleli a šli do toho, protože zažijí něco, co vlastně normálně člověk nezažije,“ pochvaloval si StarDance Krajčo.

Ten měl velkou oporu ve své manželce Karin a dětech. Po jeho vyřazení se jeho syn rozplakal. „Prožívají to mnohem intenzivněji než já, samozřejmě jsem jejich táta, asi bych to měl taky tak, kdyby moje děti tančily, tak bych tady teď řval jako želva, je to dojemné, uklidním je, a myslím, že jim dojde, že je to takhle v pořádku,“ dodal Krajčo.

Dominika Rošková je ráda, že díky StarDance poznala nové přátele. „Dalo mi to skvělého kamaráda i kamarádku, tím myslím Karin a Richardovu rodinu, měli jsme čas se sblížit a skvěle se poznat a poznat Richarda i jinak, než ho znají běžní lidé, jsi úžasný člověk,“ vysekla svému tanečnímu protějšku poklonu Rošková. ■