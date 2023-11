Zelí šlapající cukrář a medvěd brtník. Lidé to za vypadnutí Krajča ve StarDance dávají sežrat Maršálkovi

Josef Maršálek a Adriana Mašková pokračují ve StarDance. Michaela Feuereislová

Jak už to tak bývá, taneční show StarDance se nezavděčí všem divákům. Někteří z nich jsou zklamaní, že v soutěži skončil zpěvák Richard Krajčo (46) a Dominika Rošková. Podle nich měl vypadnout cukrář Josef Maršálek (41) s Adrianou Maškovou, který má dlouhodobě nejnižší známky od poroty.

I nyní získal za slowfox jen 19 bodů, naopak Krajčo za quickstep 22. Hlasy diváků ale nakonec poslaly dál usměvavého cukráře. Ten to v některých komentářích pěkně schytal.

„Jsem naštvaná. Mnozí zjevně nepochopili, že jde o soutěž v tanci a ne o Miss/Mister sympatie. Ke Krajčovi mám indiferentní vztah, ale tančil super. To, že ho diváci poslali pryč, je ostudné,“ napsala v komentářích na Super.cz jedna z divaček.

„Ale ona to není taneční soutěž. Je to zábavná soutěž s tanečním programem a lidé logicky hlasují dle pocitů a sympatií, protože tanci rozhodně nerozumí tak, aby ho byli schopni ohodnotit. Proti Richardu Krajčovi hrálo to, že je příliš populární a nedokázal své fanoušky zaujmout respektive ti možná neměli potřebu pro něj hlasovat, protože postup považovali za formalitu,“ zaznělo také v komentářích.

„To už tady bylo, dáš koblihu a vyhraješ,“ vtipkoval čtenář, který dal vzpomenout na koblihovou kampaň expremiéra Andreje Babiše. Maršálek byl označen také za „medvěda brtníka“, „zelí šlapajícího cukráře“ či „tancujícího slona v porcelánu“.

Vzpomínalo se také na „taneční nemehlo“ Lukáše Pavláska (45), jenž ve StarDance také proplouval do dalších kol jen díky divákům.

„Je to fakt trapné. Ale stejné jako s Pavláskem kdysi...Nejde o tanec, ale o plyšáky soutěže,“ zanělo. „Asi lidi baví dívat se na taneční exoty,“ napadlo diváka.

Samotný Maršálek se k hejtům od diváků vyjádřil i v minulém kole, kdy vypadla herečka Ivana Chýlková (60) a Jan Tománek. Diváci tehdy kritizovali jeho kostým, který mu prý kvůli šále nemohl vyhovovat. „Přátelé, já jsem s tím v pohodě, je to přišito a nic mi nezavazí. Chtěl bych mít tyhle problémy. Sedět doma se skleničkou vína u obrazovky a mít problémy, jestli mi zavazí šála nebo ne. Do tohoto momentu bych se v životě rád dostal,“ zůstával nad věcí cukrář, který si toho o sobě asi zase hodně přečte. ■