Komu to nejvíc sekne: Podívejte se na osm párů, kteří to večer roztáčí na parketě StarDance

Čtvrtý taneční večer StarDance Michaela Feuereislová

Na parketu to roztočí snowboardistka Eva Adamczyková (30) a Jakub Mazůch, herec Marek Adamczyk (35) a Lenka Nora Návorková, kajakář Vavřinec Hradílek (36) a Kateřina Bartuněk Hrstková, herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, zpěvačka Tereza Mašková (27) a Daniel Kecskeméti, zpěvák Richard Krajčo (46) a Dominika Rošková, moderátorka Iva Kubelková (46) a Martin Prágr a konečně cukrář Josef Maršálek (41) a Adriana Mašková.

Jak to hvězdným párům sluší, se podívejte do galerie. Se StarDance se už rozloučili herec David Prachař a jeho tanečnice Zuzana Dvořáková Šťastná a herečka Ivana Chýlková, jež to na parketě roztáčela s Janem Tománkem. ■