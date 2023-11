Přiblblá pohádka pro dospělé. Šéf Primy zkritizoval Elišku a Damiána. Proč šlápli vedle s Emmou Smetana?

Eliška a Damián FTV Prima

Ten vlajkovou loď své televize zkritizoval. Neúspěch ale bere jako poučení do budoucna. „S Eliškou a Damiánem jsme udělali celou řadu chyb,“ citoval web Info.cz Marka Singera na mediální diskusi v rámci akci Czech Internet Forum.

Prima se prý mimo jiné poučila v tom, že nelze silou otočit „veřejné mínění na jednu osobu“, čímž měl na mysli Emmu Smetanu (35), která to za roli Elišky schytala asi nejvíc. Obrovská marketingová kampaň navíc vzbudila v divácích až moc velká očekávání.

„Nesmíme mást diváky. Ona je to taková docela přiblblá pohádka pro dospělé, ale marketingově jsme ji prodávali způsobem, že lidé čekali, že uvidí Marii Terezii. A tu samozřejmě neviděli,“ dodal Singer. Televize by pak v budoucnu ráda více investovala do kamerové techniky. „Aby to nevypadalo jako televizní inscenace z 90. let,“ přeje si šéf Primy. ■