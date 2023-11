S maminkou zesnulého manžela Jiřího (✝54) se pořád vídá: Andrea Pomeje prozradila i plány na svatbu a další dítě

Andrea Pomeje prozradila plány na svatbu a další dítě. Super.cz

Protože už dcera Anička chodí do školy, DJ Andrea Pomeje (35) se nad zahraničním angažmá víc rozmýšlí. Nastálo hraje skoro celý týden po večerech v Praze. "Zahraničí už mám letos téměř za sebou, byli jsme na tři týdny v Thajsku, pak v Chorvatsku a na pět dní jedu ještě do Egypta," vypočítala.

"Jediné zahraničí, které bych chtěla létat, je na víkend a zpátky, což vlastně nezabere o tolik víc času, než když jedu autem na Moravu. Jedinou výjimkou je to Thajsko, příští rok by v rámci cesty do Asie mohl vyjít i Hongkong a Dubaj," plánuje sexy DJka, kterou jsme potkali s jejím snoubencem Petrem Plačkem na openingu nového baru v centru Prahy, kde také vystupovala.

Desetiletou Aničku při svých cestách zanechává v dobrých rukou. "Nejvíc hlídají rodiče Petra, protože jsou u nás na vesnici, takže je to nejjednodušší. Anička tam má navíc kamarádky a úplně se jí nechce k druhé ani ke třetí babičce," jde Andreina maminka i matka jejího zesnulého manžela Jiřího Pomeje (✝54) trochu stranou.

S bývalou tchyní, Jaroslavou Pomeje, se ale Andrea s Aničkou stále vídají. "Nedávno jsem za ní byla v nemocnici, měla úraz, ale teď už je všechno v pořádku, takže se uvidíme na Vánoce. Do jižních Čech za Jirkovou maminkou jezdíme 25. prosince," upřesnila.

V našem videu jsme probrali plány na svatbu, která ovšem neproběhne v dohledné době. Do roka a do dne od březnové žádosti o ruku to s Petrem nestihnou. "Možná na podzim," krčila rameny. Nevylučuje ani rozšíření rodiny, protože pro Aničku je její partner skvělým náhradním tatínkem, i když mu říká strejdo. ■