Marek Adamczyk se na to chtěl vybodnout. Vyčítavá slova k porotě StarDance

Lenka Nora Návorková a Marek Adamczyk Foto: Michaela Feuereislová, Právo

„Zatančili jsme to tak, jak jsme chtěli, všechny pasáže, se kterými jsem měl občas problémy, mi vyšly, Lenka chytla mimino (v rámci choreografie k písni „Plakalo bejby“ pozn.redakce), což bylo zase něco, z čeho měla strach ona a … dostali jsme tři šestky. Navíc musíme hned začít trénovat na další přenos, protože nemáme volnou neděli, takže jsme pěkně unavení. Jde to těžko, chybí mi motivace. Párkrát si projedeme, co máme, a jdeme od toho,“ nechal se slyšet Adamczyk. Hodnocení poroty mu ale leželo v hlavě i v úterý.

„Nemohl jsem moc spát. Jsem ale rád, že kromě poroty se náš quicksktep všem dost líbil. Dostali jsme spoustu krásných vzkazů, jak od „lidí z internetu“, tak od kamarádů tanečníků i netanečníků. Hodně z nich se pozastavovalo nad tím, jak nás hodnotili. Přesto se mi trénuje těžko. Mám takový vlezlý pocit, že se na to můžu vybodnout, když dělám, co umím, a stejně to za moc nestojí,“ prohlásil Adamczyk.

Ten si dokonce vzpomněl na „taneční nemehlo“ Lukáše Pavláska, který ve StarDance v minulosti proplouval především díky diváckým hlasům. „Radši si budu užívat podzim a dám si zbytek soutěže „na Pavláska“. Ale přeci jen, když už jsme do toho dali tolik práce a Lenka je tak statečná frajerka, že do toho jde i s pochroumanou nohou, tak trénuju trochu ze setrvačnosti a čekám, až budu mít lepší náladu,“ dodal Adamczyk.

Uprostřed týdne už se cítil naštěstí mnohem lépe. „Není čas se litovat, zaprvé je to směšný a za druhý zbytečný. Pojďme si říct, že nás hodnotili správně a že tedy děláme něco špatně a pokusit se to spravit. Standard nás čeká až další týden, takže na to máme spoustu času. Dvě hodiny pak řešíme paty, špičky, dlouhý krok na druhou, detaily ve spině, v otevřených otáčkách a tak dál. Jdeme do větší hloubky a snažíme se ze mě něco nového vykřesat. A až za to příště dostaneme zase tři šestky tak… tak to pak zase zkusíme jinak no,“ neztrácel optimismus oblíbený herec. Že se porota v jeho hodnocení mýlí, může Marek dokázat už v sobotu večer, kdy začíná už čtvrtý díl StarDance. A Adamczyk doufá, že nezklame. ■