Ádié moje milovaná a bláznivá Heleno: Hvězda Osady Petra Nesvačilová se dojemně rozloučila se seriálem. Diváci se bouří!

Petra Nesvačilová Michaela Feuereislová

Helena Rubalová se stala jednou z nejoblíbenějších postav seriálu Osada, který v pátek večer na České televizi končí. Herečka Petra Nesvačilová (37) jí dala poslední sbohem na sociální síti. Diváci prosí o to, aby se natáčelo dál.

Seriál Osada se svými dvěma sériemi parádně zapsal do srdcí diváků. Páteční večery teď patřily nesourodé skupině lidí, která v chatkách prožívá své zajímavé osudy. Jedním z párů byla i Helena Rubalová s manželem, které ztvárnili Petra Nesvačilová a Radek Holub. Herečka toho před kamerou prožila hodně, své těhotenství nevyjímaje. O tom všem se teď rozepsala na sociální síti, kde se s postavou rozloučila.

„Tak a dnes už poslední díl. Ádié moje milovaná a bláznivá Heleno. Byly to s tebou krásné čtyři roky. Čtyři roky s nejlepším Milanem. Stihla jsem s tebou toho hodně… dokonce jsme hrály s tebou i s mojí dcerou v pupíku. No bylo to dobrodružství. Tak Vám děkuji. Užijte si dnes poslední díl. Děkuji celé partě z Osady. S láskou Lásečka,“ napsala Petra k fotografii, na které je se svým seriálovým manželem.

A jak je vidět z reakcí diváků, Osada bude na obrazovkách chybět. „Neee, chceme další řadu,“ píše například jedna fanynka. „Naprosto famózní. Bude se nám stýskat,“ přidává se další. „Pátky s vámi byly boží,“ píše třetí. Zlidověla už i Helenina „lásečka“. „Po dlouhé době večery plné smíchu. Včera jsem šla s manželem po obchodě a on na mě ’tak už pojď, lásečko, musíme zrychlit’. Vytáhla jsem hlavu z regálu, vedle mě se všichni smáli, zkrátka věděli. Tímto zdravím všechny lásečky,“ napsala sledující. Tak uvidíme, jestli se v budoucnu diváci přeci jen nedočkají třetí série Osady. ■