Po tragické smrti táty, který zemřel kvůli přetahování o pyžamo, Veronika Jeníková opět zvedá hlavu

"Je to život. Maminka je pořád v úžasném seniorském domě. Tatínek bohužel zemřel, ale bylo mu krásných osmaosmdesát let a člověk se s tím musí vyrovnat a jít dál," míní Veronika, která se o rodiče dlouho starala sama se svým bratrem. Pak už to ale kvůli narůstající náročnosti péče nebylo možné.

Maminka trpí Alzheimerovou nemocí. Tatínek se rozhodl svoji ženu neopustit a do centra šel spolu s ní. "Hlavou byl velmi mladistvý, ale měl zase velké pohybové problémy. Už také potřeboval celodenní péči. Ale hlavně se nechtěl oddělit od maminky, byli spolu šedesát let," vysvětlila Super.cz herečka.

Popsala nám i okolnosti otcovy smrti, které byly podány s větší dávkou senzace, než tomu skutečně bylo. "Chtěl si vzít svoje pyžamo, maminka ho držela a on spadl na postel. Jak byl jinak po fyzické stránce zdravý, spadl na pelest a zemřel vlastně náhle na úraz. Byla to nešťastná náhoda," vyprávěla.

To, že zůstala sama, prý její maminka příliš nevnímá. "Sice je na tom fyzicky dobře, ale určité věci si neuvědomuje a je to asi i lepší. I pro nás, že když ten jeden rodič zůstane sám, nenese to tak těžce a nemusíte mít v tomto smyslu takovou starost o psychickou stránku," míní Jeníková.

A jak těžkou rodinnou situaci snáší ona sama? "Někdy jsou lepší období, někdy horší. S rodiči to postupně zažijeme každý, ale říkám si, že si užili krásný život, do osmdesáti let oba například lyžovali, protože byli oba tělocvikáři. A zase už mám dospělé děti, od syna už mám vnoučka Davídka. Tak to je radost. Dcera Kamila se mi vdala, to je také hezké. Tak se to v životě vyvažuje," uzavřela s optimismem herečka. ■