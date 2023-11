První česko-slovenská republika a Irán: Nesmysly ministryň baví internet. Dámy v tom ale zdaleka nejsou samy

Jana Černochová a Martina Šimkovičová Foto: Super.cz/ Právo a Profimedia.cz

Černochová nejprve šokovala na síti X oznámením, že by Česká republika měla kvůli rezoluci přijaté Valným shromážděním OSN z této organizace vystoupit. Reagovala tím na výzvu k okamžitému humanitárnímu příměří v Pásmu Gazy, přičemž zdůraznila, že Organizace spojených národů neodsoudila Hamás za teroristický útok v Izraeli a nevyzvala k okamžitému propuštění rukojmích.

V úterý na stejné sociální síti ministryně zkritizovala OSN tentokrát za to, že má Radě OSN pro lidská práva předsedat Irán. Spletla si ale pojmy. Radě v současnosti předsedá Česko, jak připomnělo ministerstvo zahraničí, které její tvrzení veřejně odmítlo. Irán povede pouze dvoudenní sociální fórum o lidských právech, a to jen kvůli tomu, že Teherán navrhla skupina asijských zemí a byl jediným kandidátem.

Výroky Černochové se snažil tlumit premiér Petr Fiala, ministr vnitra a šéf vládního STAN Vít Rakušan jí zase přes média vzkázal, aby nejprve napočítala do třiceti, než něco zveřejní.

Výše jmenované dámy v tvorbě nesrozumitelností nejsou zdaleka samy.

Plodným autorem přeřeků a logických přehmatů je bývalý premiér Andrej Babiš. Například na konci prvního roku covidové pandemie českému národu sdělil tak složitou myšlenkovou konstrukci, až se stala podkladem pro mnoho zlidovělých vtipů. „Takže já myslím, že se v tom angažuju od rána do večera. Nemám žádný pocit, že bych pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase, a ty, který měli přijít, nepřišli,“ prohlásil v roce 2020 šéf hnutí ANO.

Na globální scéně je všechny spolehlivě strčí do kapsy Donald Trump, bývalý americký prezident, který by se chtěl opět stát prvním mužem USA. Kvůli věku se často a rád strefuje do současné hlavy Spojených států amerických, osmdesátiletého Joea Bidena, který si ale letos naběhl, když před novináři na konto ruského prezidenta Vladimira Putina pronesl: „Je těžké to říct, ale válku v Iráku zjevně prohrává.“ Putin na Blízkém východě oficiálně válku nevede. Jeho země útočí na Ukrajinu.

Sám sedmasedmdesátiletý (!) republikán plodí jednu chybu za druhou. Před pár dny se třeba nechal slyšet: „Viktor Orbán, už jste o něm někdo slyšeli?... Je to lídr Turecka.“ Orbán patří Maďarsku.

Deník New York Times připomněl i kuriózní výroky z Trumpova projevu v polovině září, v němž uvedl, že USA hrozí „druhá světová válka“. Mluvil také o tom, že v roce 2016 ve volbách porazil exprezidenta Obamu, přestože byla jeho soupeřkou bývalá ministryně zahraničí Hilary Clintonová.

Mistrem v tomto ohledu byl George Bush. Pro svérázný způsob vyjadřování bývalého amerického prezidenta se dokonce vžilo označení „bushismy“. Mezi nimi září tento výrok: „Vím, že lidské bytosti a ryby spolu mohou žít v míru.“ ■