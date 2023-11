Tento kostým za více než 130 tisíc má symbolizovat Česko. Vítězka soutěže krásy se v něm představí na Miss Universe

Vanesa Švédová Foto: Česká Miss Essens

Model, který má reprezentovat Českou republiku, má hodnotu více než 130 000 Kč. Je inspirován českým granátem. „Tento nerost je velmi vzácný a používá se již od dob Marie Terezie. Chtěl jsem, aby Vanesa vyšla na molo jako bytost obalená v tomto nerostu. Proto jsem si i částečně hrál s průhledným podkladovým materiálem, aby vynikla krása těla jako takového," svěřil se nám návrhář Jan Smejkal.

40 000 kamínků se na šaty sázelo ručně, jeden po druhém. Kamínky dodala česká společnost, která je jednou z nejvýznamnějších sklářských firem světa a vyráběla i korunky pro loňské finále soutěže, které Vanesa vyhrála. A jaké má nyní pocity samotná modelka? „Musím říct, že nejsem nijak zvlášť nervózní. Mnohem víc mě stresovala příprava všech materiálů, které jsem musela na soutěž předem odeslat. Teď se ještě modlím, aby se neztratil žádný kufr, hlavně ne ten s kostýmem. Jinak se těším a doufám, že soutěž si užiji,“ svěřila se Super.cz před odjezdem na letiště.

Má za sebou také náročnou přípravu. Absolvovala několik tréninků chůze, kurz líčení a stylingu, školení ohledně rozhovorů a prezentace na sociálních sítích. Vše hlavně musela skloubit s vysokou školou. „Sice mě vedení uvolnilo, ale znamená to, že jinak nesmím nic zameškat, proto jsem teď omezila i práci a věnovala se opravdu jen škole a přípravě. Snažila jsem se i cvičit, ale nepřeháněla jsem to. Určitě v tom hraje roli i genetika, protože zatím můžu sníst, co chci, a nepřibírám, tak aspoň tohle mě nestresovalo,“ doplnila Vanesa Švédová. ■