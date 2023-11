Čím víc trpím, tím víc se to ve mně zabíjí, a je to správně: Anna Slováčková bojuje s rakovinou jako lvice

Druhý den po další chemoterapii ve společnosti s oholenými vlasy pod turbanem: Anna Slováčková bojuje s rakovinou jako lvice Super.cz

"Jsem ještě v začátku léčby, moc to neutíká, i kvůli tomu, že jsme třetí dávku chemošky museli přesunout, protože jsem měla virózu a nebylo vhodné tělo zatěžovat, když už bylo i tak vysílené. Tělo si zvyká a myslím, že se to zaběhne, bude to snesitelnější. Je to náročné, ale díky bohu mi to ještě nezabraňuje v práci a podobných věcech. Teď mám druhý den po chemoterapii a není to dobré," svěřila se Anička, která kromě oficiální části akcí a rozhovorů měla nasazený respirátor. Po akcích měla v plánu jít si domů lehnout se svými kočkami a psem, po práci měl přijít i její přítel.

Anička má před sebou celkem pracovní podzim, většinou má vystupovat právě s členy rodiny nebo s kapelou, takže pokud jí nebude dobře, bude o ni postaráno. A pokud se nebude cítit na vystupování, věří, že to pořadatelé pochopí. "Ten program vznikl, ještě než mi byla sdělena diagnóza. Věřím v lidskost, a kdybych někdy zavolala, že nemůžu přijet, svět se nezboří, protože když nejde o život, jde o ho*no," dodala Anička.

"Je to náročnější než poprvé, to nebudu lhát, ale zase si říkám, že když je blbě mně, o to víc je blbě těm špatným buňkám, které ta chemoterapie ničí. Čím víc trpím, tím víc se to ve mně zabíjí, a je to správně," neztrácí optimismus Anička. Proto si i sama oholila hlavu, aby už nezažívala vypadávání vlasů po chomáčích jako při prvním ataku rakoviny.

16. listopadu čeká Aničku magnetická rezonance, která ukáže, jak léčba zabírá. Každopádně už ji přešel aspoň šílený kašel, který ji trápil ještě na křtu její desky. ■