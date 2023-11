Trollové se pustili do Kate Beckinsale kvůli údajné plastice v obličeji. Herečka je nečekaně ostře zpražila!

Kate Beckinsale Foto: ČTK / AP / Vianney Le Caer

Herečka, která se v minulosti proslavila v trhácích jako Pearl Harbor, Underworld nebo v remaku filmu Total Recall, musí v poslední době už podruhé čelit kritice lidí. Poprvé to bylo na začátku září, kdy si pár měsíců po smrti milovaného kocourka Cliva nechala vytetovat jeho podobiznu na předloktí a na rameno pak jeho oči. Reakce lidí ji ale nejspíš moc nepotěšily. Ti totiž měli pocit, že je tetování ošklivé nebo že vypadá spíše jako můra.

A teď se herečka, která nedávno oslavila padesátiny, setkala s kritikou znovu. Nechala se vyfotit na invalidním vozíku s obvázanou hlavou, tamponem v puse a náplastí po vyjmutí kanyly na ruce. Herečka sice napsala, že si byla nechat odstranit zub moudrosti, někteří její sledující ale měli jiný názor. „Nepotřebujete žádné zásahy na svém obličeji. Je to špatný příklad pro dívky, které vyrůstají s názorem, že nemohou stárnout s grácií,“ objevil se pod fotkou komentář, se kterým další lidé souhlasili. Taková zpráva ale Kate rozpálila do běla a hned trollovi odpověděla.

„Varování pro všechny mladé ženy, nenechávejte si odstraňovat zuby moudrosti, protože se to nelíbí tomuhle blbci. Omlouvám se, že jsem dala tak špatný příklad a nenechala jsem se postihnout infekcí, kterou bych pak neléčila, dostala sepsi a zemřela. Protože to by udělaly ženy, které jdou dobrým příkladem. Jsi úplný blázen,“ napsala hvězda. To, že Kate není z cukru a není radno si s ní zahrávat, dokázala i mikinou s nápisem F*ck, kterou si na návštěvu lékaře oblékla. ■