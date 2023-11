Yvetta Simonová slaví 95. Recept na elixír mládí? Mrkněte, co vitální dáma dělá celý život

Yvetta Simonová Herminapress

Když se člověk podívá na Yvettu Simonovou, logicky si musí říct: „Jak jen to dělá, že vypadá pořád tak dobře? Je možné, že objevila nějaký elixír věčného mládí, že je pořád takhle vitální?“ Věřte tomu nebo ne, ale stále aktivní zpěvačka oslaví 4. listopadu 95. narozeniny.

20-30 minut cvičení denně

Simonová přitom v jednom rozhovoru prozradila, že pro svou dlouhověkost nic zvláštního nedělá. Když ráno vstane, udělá si „hrnec kafe“ a pak cvičí na podlaze. Ale už ne celou sestavu, na jakou byla zvyklá dřív, protože nechce zatěžovat stehenní kost zhojenou po zlomenině. Každý den cvičí 20 až 30 minut a k tomu se snaží stravovat racionálně, takže konzumuje hodně zeleniny, ovoce, maso jen omezeně a výhradně bílé. Vaří podle několika osvědčených receptů a do svého jídelníčku zařazuje často pohanku, sójové boby nebo jáhly.

Její partneři Chladila nemuseli

Až dosud natočila Simonová více než 500 písní – nejstarší nahrávka pochází z roku 1956. K jejím největším hitům patří Zhasněte lampiony, Já jsem zamilovaná, Whisky, to je moje gusto, Santa Maria, Je po dešti, Plují lodi do Triany či Moje srdce housle jsou, a z duetů s Milanem Chladilem (✝53) My dva a čas, Děti z Pirea, O nás dvou nebo Sentimentální…

Velkou část svého profesního života spojila Simonová s orchestrem Karla Vlacha (✝74). S nápadem, aby se pěvecky dala dohromady s Milanem Chladilem, přišel Vladimír Dvořák (✝74). „Oba jsme měli školené hlasy a možná proto nám to tak hezky ladilo,“ řekla zpěvačka v rozhovoru pro Český rozhlas.

Posluchači si mysleli, že s Chladilem tvoří pár i ve skutečném životě. Kuriózní je, že zpěváka dvakrát nemuseli ani její partneři – podezírali je, že mezi nimi něco je. „Ale byl to opravdu jen skvělý kamarád. Kdo na něj nežárlil, byl Karel Vlach a já se konečně cítila svobodná. Mohla jsem jít s Milanem třeba na večeři,“ upřesnila Yvetta Simonová.

„Dokonce jsme s Karlem Vlachem bydleli spolu s Chladilovými v jednom domě… paní Chladilová byla noblesní dáma, která chápala, že je to práce a Milan tím živí rodinu. Publikum nás zkrátka bralo jako dvojici a často byli překvapeni, že se nepodepisuji jako Chladilová.“

Jak přišla ke svému příjmení?

Zpěvaččiným prvním manželem byl manažer Lucerny František Spurný. Jenže příjmení Spurná se nepozdávalo Janu Werichovi (✝75), který usoudil, že zpěvačka by jím posluchače spíše odrazovala. Sepsal jí proto na papírek několik příjmení začínajících na „s“ a ona si vybrala Simonovou.

„Docela jsem se s ním sžila. Werich byl mistrem slova a já ho vždycky obdivovala. Byla to studnice nápadů,“ vyprávěla zpěvačka dále v rozhlase. Jejím druhým mužem byl skladatel Jaromír Vomáčka (✝55), mj. autor legendární písně Běž domů, Ivane, kterou znal v roce 1968 každý obyvatel Československa. Třetím partnerem byl kapelník Karel Vlach.

A jak ke křestnímu jménu?

A jak přišla zpěvačka ke svému (na tehdejší dobu) exotickému jménu? Původně se navíc měla jmenovat Barbora. Jenže její teta (maminčina sestra) bydlela v obci, kde byl zámek a zámecké paní se na cestách zalíbilo jméno francouzské šansoniérky Yvette Guilbert a pojmenovala po ní svou dceru. Guvernantka s ní chodila do tetina obchodu pro bonbóny a tam už se nechala inspirovat zpěvaččina maminka. ■