Nikol Leitgeb si obarvila vlasy a založila nadaci. Od lidí se dočkala pochvaly i hejtů!

Nikol Leitgeb Foto: Archiv N. Leitgeb

Nikol se už dlouho skrze sociální síť snaží pomáhat lidem a její výsledky jsou tak dobré, že se jí dostalo i mimořádné pocty. Od předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila získala Stříbrnou medaili za charitativní činnost. A možná i to ji motivovalo k tomu, že se odhodlala k dalšímu velkému kroku.

„Tak. Mám kancelář. Začíná to bejt vážný. Děje se toho strašně moc, ale vlastně zatím moc nemám co vám ukázat. Tak jen hlásím, že Nadační fond Radovan už existuje a brzy snad začne rozdávat radost. Trošku doufám, že se kolem Radovana vytvoří stejná komunita lidí, stejná rodina, jako mám tady na Instagramu. Protože vy jste ta hybná síla, která umí měnit životy,“ napsala Nikol s tím, že se věci daly do pohybu i díky manželovi Petrovi.

„Děkuju, žes mě k tomu nenápadně a nenásilně dopostrčil. A že mi trpělivě vysvětluješ některý administrativní věci, na který já jsem prostě blbec. A nakonec to radši zajedeš vyřídit sám,“ napsala influencerka a poděkovala i dalším lidem.

Pod příspěvkem se hned objevila spousta gratulací a lichotek, Nikol se ale setkala i s negativními reakcemi. „Další nadace? Není to zbytečné, když stačí sdílet QR kód tady a je vymalováno?“ píše například jedna sledující. „No nevím. Další Vendula... Tomuhle jsem věřila, tady už půjdou peníze i jinam…“ stěžuje si jiná. To už se Nikol neudržela a odpověděla. „Nadační fond vám peníze opravdu nevydělá. Ale chápu, že pošlapat věc ještě ve startu je pro spoustu lidí fajn kratochvíle,“ napsala s lehkostí.

A fanoušci si všimli i jiné věci - že si Nikol nechala ztmavit vlasy. Tady se už ale dočkala jen pozitivních reakcí. „Mimochodem krásná barva vlasů, moc vám to sluší,“ nebo „ty jo pecka, ale ty vlasy? Ještě větší pecka… U Vah nastává rovnováha,“ zhodnotila další. ■