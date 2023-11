Žena, s níž před smrtí obědval Matthew Perry (✝54), odhalena. Nádherná Miss o herci promluvila velmi překvapivě!

Matthew Perry se den před smrtí setkal s touto kráskou. Profimedia.cz

Snímek z restaurace, kde sedí Matthew Perry a tajemná brunetka, obletěl celý svět. Očití svědkové tvrdili, že si herec s tmavovláskou hodně povídal a skoro se ani nedotkl jídla. Restauraci pak měli společně i opouštět. Nikdo ale netušil, kdo onou tajemnou dívkou je.

Ta se ale nakonec přes sociální síť sama ozvala a vysvětlila svůj vztah s Perrym. Onou dámou je Athenna Crosby, pětadvacetiletá modelka, Miss Kalifornie a finalistka Miss Teen USA.

„Nechtěla jsem o tom mluvit, ale co řeknu, je, že jsem měla tu čest poznat Matthewa osobně,“ napsala do instagramového příběhu, kam umístila hercovu černobílou fotku. „Jsem z jeho smrti velmi zdrcena, ale cítila jsem, že by bylo velmi nežádoucí o tom veřejně mluvit, protože pozornost by neměla být zaměřena na mě, ale na něj a jeho odkaz. Extrémně si chránil své soukromí a já jsem to během našeho přátelství respektovala. Ale opravdu jsme byli přáteli a já jsem byla jedním z posledních lidí, kteří ho viděli a mluvili s ním, než odešel.“

Poté se Athenna podělila o okolnosti schůzky v restauraci v hotelu v Bel-Air minulý pátek. „Chtěla bych zdůraznit, že Matthew byl v extrémně dobré náladě a nadšeně se mnou mluvil o věcech, které se mu v životě dějí. Byl tak šťastný a plný života,“ napsala Athenna, která zároveň vyzvala fanoušky, aby se prozatím „zdrželi jakýchkoli spekulací o jeho smrti“.

Vyjádření modelky je tak v zásadním rozporu s konspiračními teoriemi, které hovoří o tom, že Perry mohl dopředu plánovat sebevraždu. ■